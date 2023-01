Artur Jorge quer manter registo vitorioso contra o Boavista: «Determinados desde o primeiro minuto»

Refeito das emoções do último dérbi do Minho, que terminou em glória para o Sp. Braga com a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal diante do V. Guimarães (3-2), Artur Jorge antecipou a receção ao Boavista, para a 16ª jornada da Liga Bwin, aprazada para este sábado, às 20h30."Estamos obviamente motivados, mas conscientes da importância que temos de olhar para este jogo, em dar continuidade para podermos ganhar, de continuar a ganhar. Só com um Sp. Braga muito forte e muito capaz, com o foco total neste adversário, poderá fazê-lo", começou por dizer em conferência de imprensa, onde continuou a falar do dérbi do Minhoto diante dos vimaranenses."Não há grande margem do que preparar o próximo jogo. Estamos satisfeitos com o que fizemos, mas determinados em dar continuidade à última exibição. O objetivo é esse, com todo o respeito que temos pelo Boavista, uma equipa que no seu habitual onze consegue mudar o seu sistema, 4x4x3, 3x4x3. Neste curto espaço de tempo de aproveitámos para observar o adversário para poder ganhar o jogo", frisou."O Niakaté já fez trabalho reintegrado, mas parcial. O Racic não está lesionado e vai ser convocado.""Tem tudo a ver com o rendimento dos jogadores. O treinador dos sub-21 conhece-o, porque o treinou nos sub-21, tem um registo bom e, assim, mais próximo fica de ir à seleção. Ele e outros que têm essa ambição justifica-se pelo que fazem no clube.""Não é a resposta que querem, mas o objetivo que me interessa é vencer o Boavista. Só assim podemos manter o registo. Temos é de pensar nos nossos jogos. Quero ganhar o jogo ao Boavista, só olho para isso.""Não diria isso. Os jogos não são todos iguais. Não tem tanto a ver com a questão do foco, fomos é falhando alguns passes, perdendo duelos e tudo isto dá uma imagem mais pálida. Nesse sentido, faço o apelo para que a equipa possa entrar determinada desde o primeiro minuto para demonstrar ao que vamos.""Seguramente não será o mesmo onze no último jogo, mas teremos de apresentar uma equipa forte, com outros jogadores, porque temos um plantel que me dá garantias. Os jogadores que entraram no último jogo acrescentaram, tiveram um papel fundamental e eu valorizo isso. 4x4x2? Temos algumas variantes táticas que podemos utilizar e uma equipa que se quer de topo tem de ser capaz de se adaptar e ter jogadores capazes de compreender o jogo. "