Artur Jorge quer pressionar o FC Porto: «Vencer e passar para o 2.º lugar»

O Sp. Braga vai entrar em cena, nesta jornada da Liga, primeiro do que os rivais que persegue na tabela. Os minhotos jogam às 15h30 deste sábado, o Benfica às 20h30 e o FC Porto só têm jogo no domingo à tarde.Ora, Artur Jorge foi confrontado com este cenário de competir primeiro do que os dois da frente e a hipótese de colocar pressão sobre os rivais. "A vantagem é podermos jogar e fazer o nosso trabalho. Se ganharmos ficaremos em 2.º à condição. Vamos procurar vencer o nosso jogo para passar para 2º lugar", disse."Estamos numa ponta final onde temos que ter a capacidade de poder manter o mesmo registo. Temos essas cinco finais para o campeonato e prevejo o jogo de amanhã com expectativa em função do que queremos e podemos fazer. Queremos vencer sabendo que do outro lado está um adversário que vem de resultados positivos.""A vantagem é podermos jogar e fazer o nosso trabalho. Se ganharmos ficaremos em 2.º à condição. Mas nada foge do que queremos enquanto desempenho e resultado, apesar de jogar à frente de várias equipas, entre elas o FC Porto e o Benfica. Vamos procurar vencer o nosso jogo para passar para 2º.""Tivemos o cuidado de chamar a atenção para o que foram os últimos 20 minutos, em função de um resultado que era confortável. A eliminatória teve um score de 7-2, chegamos à final e sabemos porque aconteceu esse descuido [o empate 2-2 na 2ª mão]. Vamos agora pensar em bater o registo de mais pontos conquistados pelo Sp. Braga na 1.ª Liga. Queremos fazer uma época de referência e estamos no bom caminho, com a mesma ambição e podermos pensar em cada um dos jogos em fazer os pontos necessários.""Teremos de ser eficazes. O Portimonense foi das equipas que mais dificuldades nos criou na primeira volta. O Paulo Sérgio está há muito tempo com a equipa e tem a sua ideia enraizada. Teremos de ter a capacidade de ter um bom desempenho ofensivo para vencer e conquistar os 3 pontos."