Artur Jorge quer "um Sp. Braga claramente a atacar o jogo para vencer" o Sporting

Artur Jorge abordou ao final da manhã a receção do Sp. Braga ao Sporting, agendada para este domingo, às 18 horas. O técnico dos arsenalistas espera um jogo "equilibrado", entre "duas boas equipas", mas aponta a um objetivo claro por parte dos minhotos."Aquilo que fizemos na pré-época foi importante para assimilar as ideias que queremos, tivemos rendimento em crescendo e isso deixa-nos confortáveis sem poder dizer que está tudo feito, porque vamos ter de ter uma resposta muito capaz e competente na primeira jornada para arrancar da forma que queremos"."Acredito que pode ser um jogo equilibrado, com duas boas equipas, que têm ambições altas. Temos respeito pelo Sporting, sabemos da sua valia, mas também sabemos o que podemos fazer, em colocar em prática o que podemos fazer enquanto equipa, procurando ganhar. No fundo, é disso que se trata: procurar vencer em todos os jogos""O único dado é a saída do Carmo. Temos reforços para dotar a equipa de mais-valia e não há qualquer pressão. Sinto uma equipa preparada para dar resposta e para poder tirar rendimento de cada um dos jogadores"."Vamos ser, seguramente, uma equipa ambiciosa ao longo do campeonato, mas parece-me prematuro estar a ditar metas nesta altura. Temos de ser competentes e competitivos em todos os jogos"."São jogadores que eu próprio escolhi. Ainda antes da pré-época tive oportunidade de analisar, vi muitos jogadores. São quatro jogadores em que eu acredito neles, que têm uma margem de progressão interessante, que podem acrescentar valor. Temos um grupo bastante forte que nos dá conforto e segurança de que podemos ser uma equipa forte este ano. Seja com os que já tínhamos ou com os que vieram"."Tivemos a preocupação de preparar o plantel que me desse garantias de jogar naquilo que é um sistema tático que idealizei. Preparámos o plantel para potenciar os jogadores e estou satisfeito com a reposta da equipa. Tem a ver, apenas e só, com a minha ideia"."Notei uma grande comunhão entre equipa e adeptos e partilho da ideia de que foi um momento festivo, onde a ambição de cada um de nós ficou patente. No entanto, não é oportuno falar em objetivos na praça pública, mas sim ter o apoio de todos para sermos cada vez mais fortes. Neste lado procuramos sempre ser mais fortes": "Falo apenas do que me diz respeito. Todos os jogadores do Sp. Braga estão comprometidos e estamos na máxima força. Aquilo que será a equipa amanhã vai apenas depender das minhas decisões. Vamos ter um Sp. Braga claramente a atacar o jogo para vencer".