Artur Jorge: «Queremos vencer a final da Taça, independentemente de quem seja o adversário»

Artur Jorge mostrou-se orgulhoso no final do Sp. Braga-Nacional (2-2), que confirmou o apuramento dos bracarenses para a final da Taça de Portugal.

"Sinto orgulho pelo trajeto feito, não me vou reduzir a este jogo. Fizemos um percurso de ótimo nível, contra adversários difíceis. Fomos uma equipa competente em todos os jogos e há mérito no que fizemos", começou por dizer o treinador do Sp. Braga, antes de comentar o apuramento para a final da prova rainha: "Um dos objetivos que tínhamos era estar na final da Taça. Tendo em conta o nosso desempenho e a luta em que estamos envolvidos, ganhámos o direito de estar na final e agora temos cinco finais no campeonato. Temos de ser muitos competentes para atingirmos também esse objetivo. Agora temos de redefinir objetivos, queremos vencer a final da Taça independentemente de quem seja o adversário. Partimos para dia 4 de junho com muita ambição e digo isto antes de conhecer o adversário. Não tenho um adversário preferido e mesmo se tivesse não admitia aqui."

Resultado

"Tenho de valorizar o nosso percurso, independentemente de não ter gostado do resultado hoje. Queríamos ganhar, depois de termos estado a vencer por 2-0 não podíamos permitir o empate. Aconteceu de uma forma que não nos agradou porque baixámos a intensidade. No entanto, temos de perceber que, depois de um 5-0, acaba por haver um relaxamento. Isso não me agradou, mas temos de valorizar o percurso."

Nova presença na final, agora como treinador

"Disputei a final como jogador e agora vou fazê-lo como treinador, é uma grande satisfação para mim. Tenho orgulho nisso e espero ser feliz no jogo", terminou.