Artur Jorge: «Queríamos dar uma resposta depois da última jornada»

Artur Jorge destacou a atitude dos seus jogadores no jogo com o Santa Clara (5-3), que souberam dar uma boa reposta mesmo nos momentos mais complicados."Queríamos dar uma resposta depois da última jornada [derrota com o Benfica, 1-0] e voltar a ganhar, foi essa a mensagem que passámos ao longo da semana. Sabíamos que o jogo ia ser isto, com uma equipa do Santa Clara despreocupada na sua organização, porque também queria pontuar aqui, mas fomos capazes de, alternando os períodos de qualidade, construir uma vantagem confortável na primeira parte. Na segunda, permitimos uma reação do Santa Clara através de golos, que nasceram de um penálti e de um lançamento lateral que não podemos sofrer. Depois, houve um Braga mais perto do que queremos, com uma reação cheia de paixão, alma e ambição, que tem sido a bandeira deste Sporting de Braga", referiu o treinador do Sp. Braga."Deveram-se à consolidação da vantagem e de significar ganhar o jogo. Tem a ver com o espírito combativo e com a vontade de ganhar destes jogadores, estamos a seis pontos de conseguir o objetivo e depois pensar na final da Taça de Portugal"."Não significa que tenha sido mais ofensivo, mas foi um jogo mais direto que, de facto, tivemos dificuldades em controlar. Não fomos surpreendidos e falámos sobre isso, mas não fomos tão eficazes. Não fomos tão rápidos e tão intensos, baixámos intensidade, mas aí os adeptos foram muito importantes, porque puxaram pela equipa nesses momentos.Os três golos sofridos, e a forma como os sofremos, foram o lado mais negativo do jogo. Não estivemos tão bem, mas quero realçar a positividade da equipa, que ganhou bem, com justiça, apesar da emoção final, sofremos mais do que queríamos, mas foi uma vitória justa e, principalmente, de grande empenho e trabalho dos meus jogadores".