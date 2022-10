Artur Jorge: «Queríamos somar três pontos, partilhar novamente o segundo lugar»

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, mostrou-se feliz pela vitória na Amoreira (0-2), que garantiu a ascensão na tabela, ficando agora os bracarenses com os mesmos pontos do FC Porto."Fomos uma equipa muito sólida, que procurou ser sempre competente em todos os momentos. Foi uma vitória muito importante e justa. Fomos equilibrados e conseguimos, na primeira parte, concretizar as oportunidades que tivemos. Fizemos tudo o que nos era possível fazer e nos era exigido, para levar os três pontos. Queríamos somar três pontos, partilhar novamente o segundo lugar, e, à 10.ª jornada, estarmos nesta posição é muito gratificante e motivo de orgulho. Mas são apenas mais três pontos e que não alteram o nosso rumo, que passa por ser melhor do que o adversário a cada um dos jogos", vincou o técnico, analisando ainda o grande golo de Vitinha."A finalização do Vitinha é o terminar de uma jogada bem conseguida. A finalização, para além de eficaz, é bonita, e materializou a nossa qualidade em jogo naquela altura", explicou.