Artur Jorge: «Quero muito estar no Jamor como treinador»

Depois do triunfo por 5-0 em casa do Nacional na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Sp. Braga tem ‘pé e meio’ no jogo decisivo da prova. O conjunto minhoto marcará assim presença na quarta final da prova dos últimos oito anos, num cenário que mereceu uma reflexão de Artur Jorge."Isso diz-me muito. Poderia falar disto amanhã depois do jogo porque estive duas vezes no Jamor como adepto, já estive como atleta e como capitão de equipa [1998] e quero muito estar como treinador. O crescimento que temos tido faz com que possamos ter equipas capazes de lutar mais vezes por títulos e por decisões. Justifica-se desta forma aquilo que tem sido uma presença [na final] marcante ao longo destes últimos anos, ainda que não tenha sido tão constante como eu gostava que tivesse sido", referiu.O técnico mostrou-se ainda satisfeito com o facto de a sua equipa apresentar a terceira melhor percentagem de jogos sem sofrer da história do clube neste século, mas vincou que os triunfos e as boas prestações em termos classificativos são mais importantes.