Artur Jorge recusou proposta dos Emirados: «Este é o projeto que quero levar até ao fim»

Artur Jorge confirmou esta tarde, em conferência de imprensa, ter recebido proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos recentemente. Mas assumiu ter recusado o convite atendendo à vontade de levar o projeto no Sp. Braga até ao fim. Recorde-se que Artur Jorge tem contrato até 2024 com os guerreiros."Não é um rumor, é uma verdade que fui convidado, mas a minha determinação e trabalho que sei que tive e o que esperei para aqui chegar, faz-me sentir que este é o projeto que quero levar até ao fim. É nesse sentido que quero continuar cá e daí ter recusado o que me foi proposto há pouco tempo", referiu o treinador do Sp. Braga.