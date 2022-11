Artur Jorge responde às críticas: «Não vivemos um momento de crise»

Eliminado da Liga Europa e depois de ver fugir o 2.º lugar da Liga Bwin, o Sp. Braga entra em campo esta quinta-feira pressionado diante do Moreirense, para a Taça de Portugal. As críticas sobem de tom na Pedreira, mas Artur Jorge relativiza o momento dos guerreiros: "O projeto não pode nunca ser posto em causa"."Será uma abordagem de seriedade, reconhecemos neste Moreirense, que é uma das equipas que melhor está na Liga Sabseg, com uma vantagem considerável, poderia estar a competir na Liga e que quer subir. Olhamos para este jogo em que apenas interessa vencer e iremos ser uma equipa séria nessa abordagem, perante um adversário que prevemos que seja difícil", constatou, em conferência de imprensa, sobre o embate com o Moreirense.Tenho tido o cuidado de não alterar por altera. As alterações que tenho feito é pra manter a equipa competitiva, que considero o melhor onze e será essa abordagem para o jogo. Será apenas e só a olhar para esse facto.Isso estamos todos os dias, para podermos responder à exigência que temos. Temos de saber lidar com essa exigência, com essa pressão, se lhe quisermos chamar assim, num desempenho que, até aqui, nos deu muito trabalho. E vai continuar a dar…O objetivo imediato é ultrapassar este adversário e seguir em frente. Esta competição diz muito ao Sp. Braga, já fomos vencedores, mas o objetivo é olhar para o adversário e chegar cada vez mais longe na Taça de Portugal.Tenho alguma dificuldade em fazer a análise de uma equipa basado no que são jogos. Podemos pegar nos últimos dez jogos, a mim pode interessar-me pegar nos primeiros 10. É tudo muito relativo e poderá ser longe da realidade.Não vivemos um momento de crise. Perdemos em casa, é verdade, deixou-nos insatisfeitos, mas nesse meio fomos ganhar ao Estoril e a Barcelos. Somos terceiros classificados, temos 25 pontos, das melhores pontuações da história do clube, e temos, nos últimos 13 anos, o melhor registo conseguido até à data. Se podemos falar de algum abaixamento? Não considero. Houve uma quebra de eficácia, não uma quebra de rendimento. Há um ou outro resultado em que somos os primeiros a ficar insatisfeitos. Obviamente, lamento e fico triste quando assim acontece. Aconteceu com o Chaves, Casa Pia, FC Porto e não devia acontecer, mas ninguém é imbatível. O projeto não pode nunca ser posto em causa e pegarmos num jogo isolado quando a avaliação deve ser feita pelos seis meses de trabalho.Neste caso concreto e por aquilo que são os dados, face ao desempenho da equipa, a falta de eficácia vem associada à falta de competência? Para mim, é mais justo avaliar que houve falta de eficácia. Se olharmos para o processo defensivo, temos sete ‘cleen sheets’. Melhor só o Benfica. Temos o segundo melhor ataque do campeonato. A eficácia é que determina os resultados.