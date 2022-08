Artur Jorge: «Ricardo Horta é nosso jogador e está disponível»

Artur Jorge fez ao final da manhã desta quinta-feira a antevisão ao duelo entre o Famalicão e o Sp. Braga. O treinador dos arsenalistas espera a primeira vitória na Liga Bwin e abordou um dos assuntos do momento."Esse é um dado histórico e estatístico, temos um registo, apenas e só. Vamos ter um jogo extremamente difícil, frente a um adversário competente e estamos preparados e comprometidos a fazer um bom jogo, a jogar para ganhar.""O adversário reforçou-se bastante, tem jogadores de qualidade e quer intrometer-se nos primeiros lugares. É um adversário aguerrido, que quer inverter o último resultado. É um jogo bastante difícil, não digo mais mas tão difícil como foi o do Sporting. É um campo tradicionalmente complicado, mas vamos tentar ser nós próprios e ser um Sp. Braga que esteja melhor do que esteve no domingo. Espero uma boa resposta dos jogadores. E acredito que somos capazes de levar de vencido o Famalicão, trabalhando no limite para chegar aos três pontos.""A mim não me surpreendeu, de todo. Jogámos para vencer e estava à espera de uma resposta da equipa. O que fizemos é só um passado recente e que de nada serve do que temos pela frente. Temos de manter esta atitude, este registo e sermos consistentes para ganhar jogos e posicionar-nos nas posições que queremos, que são os lugares da frente.""Obviamente que sim. É jogador do Sp. Braga, está disponível e, como tal, conto com ele e com todos os outros disponíveis.""Devemos todos estar imunes a isso. Para mim é um não assunto. É nosso jogador. Tenho o Ricardo disponível para o jogo."