Artur Jorge: «Ricardo Horta? Não há razão para alarme»

Artur Jorge fez este sábado de manhã a antevisão ao duelo com o Marítimo, agendado para este domingo, às 18H00. O técnico do Sp. Braga revelou que conta com Ricardo Horta para o jogo da 3.ª jornada da Liga Bwin e garante que sente o jogador "comprometido" perante as notícias sobre uma transferência para o Benfica.Espero e trabalhámos para ter um Braga ambicioso, capaz e que possa vencer o jogo. Não tenho a preocupação, nem valorizo tanto os resultados anteriores do adversário [duas derrotas], e foco-me no que fizemos e temos de fazer. Será sempre para mim o mais importante, sendo que temos um longo caminho a percorrer. Temos de crescer para ter este registo, o registo do ganhar, que é aquilo que nos interessa.Não tenho nada de novo para vos dizer. Continuo a ter um Ricardo comprometido, muito sério no trabalho, preparado para dar o melhor de sempre ao serviço do Braga.Volto a dizer que este assunto tem interessado mais a vocês do que a mim. Tenho o Ricardo Ricardo disponível, comprometido e sem razão para alarme, porque sinto o jogador preparado.Tem sido esse discurso porque é aquilo em que acredito. É natural que possamos estar satisfeitos, não vamos negar isso, mas temos também a consciência que poemos evoluir para aquilo que é as metas futuras. É um sinal que não nos deixamos levar pelo que temos feiro de bom e de um grupo que tem uma tremenda ambição, A nossa ponderação é essa: temos um caminho a fazer e queremos trabalhar imenso a fazer mais e mais.É uma dinâmica assente num 4xx42. Procura ter muita gente envolvida no processo ofensivo, de maneira a que os jogadores da frente consigam acrescentar valor a esta dinâmica. Falar mais do que isso será revelar a nossa estratégia.É mais uma prova de que estamos atentos ao seu desempenho dos jogadores da formação, daí propor estas renovações. É um jogador da formação, vejo isso com agrado e soube fazer o seu caminho, tendo já um papel de destaque na equipa principal.Será extremamente difícil para nós. Não me iludo com o desempenho nos últimos dois jogos e percebo quando o seu treinador diz que quer dar imediatamente uma resposta após o ogo com o Chaves. Cabe-nos não deixar que o adversário possa reagir e continuarmos no caminho das vitórias, respeitando bastante o adversário e desconfiando destes jogos menos bons. É uma equipa com valor, que tem qualidade, mas vamos à procura da vitória.