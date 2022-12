Artur Jorge: «Ricardo Horta não tem de se preocupar que amanhã não há queixa nenhuma»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de na conferência de antevisão ao jogo ter dito que se fosse Ricardo Horta surgiria neste jogo mais motivado do que nunca, Artur Jorge elogiou o capitão do Sp. Braga, que bisou na vitória (3-0) sobre o Benfica, deixando também uma referência às notícias que davam conta de uma possível queixa do Málaga pela SAD bracarense não ter vendido o jogador às águias.

"O Ricardo tem estas características e mostrou o porquê da sua mais-valia. Além da humildade, tem capacidades incríveis. Disse-o de uma forma irónica, porque sabia que aquelas notícias não tinham aparecido do nada. Agora se calhar o Ricardo não tem de se preocupar que amanhã não há queixa nenhuma", disse o treinador minhoto à Sport TV.

Golo no primeiro minuto mudou o que seria o jogo? Ou seria assim?

"Foi importante entrármos fortes para meter o resultado a nosso favor. Preparámos isso, não só uma entrada forte do adversário mas também sermos nós a ficar em vantagem. Deu serenidade e permitiu cumprir o plano, que era vencer."

Sp. Braga diferente com Musrati e Racic a coabitarem?

"Mais do que esses dois juntos, foi termos o cuidado de meter três médios de início, ainda que dois mais fixos e o André com mais liberdade. Tirámos daí vantagem e destaco o compromisso e a luta em cada lance, fez a diferença. Jogo justo mas por aquilo que os jogadores fizeram. Estou muito satisfeito."

Derrota pesada em Alvalade e o que mudou agora?

"Nao muda nada, senti-me tão solitário hoje como então, porque depois do jogo estive sozinho no gabinete, precisava de emocionalmente voltar à estabilidade. Precisava de ganhar e ver esta sintonia entre plantel e adeptos. É nos momentos difíceis que temos de nos superar. A forma como trabalhámos deixa-me muito orgulhoso e daí precisar de estabilizar emocionalmente. Fiquei sentido com o que vi."

"(Risos) Quando chegar lá abaixo vão falar disso mas temos jogo com o Santa Clara, vamos tentar encontrar um equilíbrio."