Artur Jorge: «Ricardo Horta? O que mudou de ontem para hoje é que tem mais 90' pelo Sp. Braga»

Artur Jorge abordou esta sexta-feira, depois da vitória do Sp. Braga sobre o Famalicão , a situação de Ricardo Horta na turma bracarense e a esse propósito revelou que nada mudou no seu jogador. Apenas o facto de ter mais um jogo com a camisola dos Guerreiros no seu registo."O que mudou de ontem para hoje é que o Ricardo Horta tem mais 90 minutos no Sp. Braga. É muito fácil de gerir porque o Ricardo para além de belíssimo jogador tem mostrado ser um homem de grande carácter. Tem estado sempre com todo o compromisso ao serviço do Sp. Braga e enquanto cá estiver sei que será assim. Vamos continuar e esperar o que vai ditar o final do mercado", disse o técnico, à SportTV.