Artur Jorge: «Sabemos que incomodamos muita gente»

Artur Jorge passou pela flash-interview da Sport TV mas sem responder a perguntas. O treinador do Sp. Braga dirigiu-se apenas aos adeptos, sem falar do jogo, em concreto."Venho aqui e, sem querer desrespeitar o vosso trabalho, dizer que não vou responder a pergunta nenhuma. Venho apenas dizer e agradecer aos adeptos, aos que aqui estiveram e que acreditam em nós. Sabemos que incomodamos muita gente, vamos ter muitas batalhas daqui para a frente e vamos ter que sofrer por isto. Vamos ter de estar todos unidos e juntos para alcançar os objetivos. Porque seguramente o vamos conseguir. Precisamos do apoio de todos e não nos deixemos abater por aquilo que hoje aqui tivemos e pela forma como nos condicionam para não disputar os jogos até ao fim", vincou o técnico dos arsenalistas após perder o dérbi (2-1) na casa do V. Guimarães.Depois, Artur Jorge não marcou presença na conferência de imprensa.