Artur Jorge: «Saímos frustrados porque queríamos mais e levar a Taça para casa»

Artur Jorge lamentou a derrota (2-0) do Sp. Braga frente ao FC Porto na final da Taça de Portugal. O treinador dos bracarenses assumiu que a primeira parte da equipa não foi a melhor, dando os parabéns ao adversário pela exibição e pela conquista da Prova Rainha. Aos adeptos, Artur Jorge deixou uma palavra de agradecimento e sublinhou a vontade de na próxima época fazer mais e melhor.





"Não era um jogo fácil, já prevíamos que assim fosse. Tentámos mostrar a nossa melhor versão, mas a nossa primeira parte não nos deixou satisfeitos. Fomos lentos, previsíveis e incapazes de criar perigo ao adversário. A expulsão ajudou-nos a libertar um bocado, fomos mais capazes e atrás do golo que permitisse o empate. Arriscámos tudo, mas mesmo nesse período não estivemos tão perto da baliza como gostaríamos de estar. Nestes jogos não há margem de erro. Parabéns ao FC Porto que ganhou, saímos frustrados porque queríamos mais e levar a Taça para casa", começou por dizer o técnico bracarense, em declarações aos microfones da Sport TV.

Apoio dos adeptos no Jamor

"A resposta foi dada pelos meus adeptos e são esses que eu considero. Tudo o que seja de desvalorizar aquilo que foi a época do Sp. Braga eu desvalorizo. É disto que se faz o Sp. Braga, a paixão dos seus adeptos. Iremos procurar na próxima temporada fazer mais e melhor e fazer com que isso aconteça."

O momento em que olhava para a tribuna enquanto o FC Porto levantava a Taça

"Estava a pensar que queria ser eu a estar lá em cima e os meus jogadores, o meu sucesso passa pelo sucesso dos meus jogadores. Queremos voltar às finais. A tristeza de não ganharmos por nós, pelos nossos adeptos e de não termos sido melhores do que o nosso adversário hoje", concluiu.