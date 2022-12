Artur Jorge: «Se eu fosse o Ricardo Horta a motivação seria acrescida»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dissecada a goleada em Alvalade, para a Allianz Cup, que "deixou marcas" no grupo, o Sp. Braga volta à competição oficial esta sexta-feira, recebendo o Benfica, a contar para a 14ª jornada da Liga Bwin (21h15). Artur Jorge, técnico dos minhotos, pede "competência" frente a um líder "fortíssimo" e aproveitou para deixar uma alfinetada a propósito das últimas notícias sobre Ricardo Horta.





"Espero que seja um bom desafio. Duas boas equipas, duas das melhores, e a minha expectativa é que possa ser um bom espetáculo. Espero que a minha equipa possa ser mais competente para vencer o jogo."

Como superar a goleada em Alvalade?



"Tivemos um jogo muito mau e que deixou marcas, não só a mim como aos jogadores e à estrutura. Um resultado pesado, atípico, mas teremos de trabalhar em cima dessas marcas. Não negamos que é um resultado que não deixa ninguém indiferente, ficámos feridos e sentidos. O que temos a fazer é reencontrar e superar esse jogo menos bom para estarmos capazes e preparados para o que aí vem e sermos iguais a nós próprios, porque nesse jogo da Taça da Liga não fomos."

Benfica



"Equipa fortíssima, os números falam por si, invicta em provas nacionais. Espero um Benfica forte, adversário que tem sido muito competente no campeonato, mas na Taça da Liga acabou por ser eliminada onde era claramente favorita, num jogo com uma equipa teoricamente inferior. Há jogos que não correspondem às nossas expetativas e esse jogo, como para nós em Alvalade, não correu como era expectável. Quem aqui joga tem de estar sempre motivado, daí a exigência de que tanto falo. Isso é suficiente para mim. O que ficou para trás não deve ficar esquecido, mas temos de olhar para a frente."

Presidente faz anos hoje. Pediu como prenda uma vitória?



"O presidente é exigente e pede prenda todos os dias. Queremos associar-nos a esta data festiva e sermos competitivos, competentes e entregarmo-nos ao jogo com paixão, oferecendo a vitória ao presidente e aos sócios."

Melhor ou pior altura para defrontar o Benfica?



"Ganhámos 5-0 ao Marítimo e a exigência nessa semana é que tínhamos de ganhar em Arouca e, depois do 6-0, o mesmo com o V. Guimarães. Independentemente do resultado, temos de olhar para a frente, não adianta olhar para trás. Já falámos sobre esse desafio nos dois primeiros dias seguintes ao jogo e depois abordámos o Benfica, de como podemos contrariar o adversário para ganhar. Temos de olhar para o futuro próximo e temos de ser muito competentes."

Manuel Cajuda afirmou que, hoje em dia, Braga já não presta vassalagem ao Benfica…



"Sou desse tempo, em que jogávamos no Estádio 1.º de Maio e tínhamos bem mais adeptos do Benfica. Àquilo que o Braga cresceu, a luta pelos lugares cimeiros, os títulos, faz com que haja uma massa adepta mais fiel e num um só sentido."

Infligir a primeira derrota ao Benfica como fator motivacional?



"O Benfica está em 1º lugar, já falei sobre o adversário e o que quero é falar sobre o Sp. Braga. Jogar no Sp. Braga tem de ser fator de motivação para quem quer que seja, seja a jogar com A ou B."

Houve um plano especial para Ricardo Horta?



"Tem tido a atenção e voltamos a ter o Ricardo Horta nos jornais, agora é o Malaga. E isso não é por acaso, pois andamos nisto há tempo suficiente para perceber isso. Se eu fosse o Ricardo Horta, isto traria para mim uma motivação acrescida para demonstrar o meu real valor e poder fazer a diferença a favor do Sp. Braga."

A experiência de Artur Jorge como jogador pode ajudar?



"Os tempos são diferentes, as equipas e os contextos também, mas essa experiência serve para saber que não há equipas imbatíveis e podemos sempre fazer o que queremos", terminou.