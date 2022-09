Artur Jorge: «Segundo lugar? Traz conforto e não pressão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga conseguiu, diante do Vizela (2-0), a sexta vitória em sete jogos na presente edição do campeonato, num cenário que deixa Artur Jorge, de forma natural, bastante feliz.

"Foi muito importante a questão da persistência e de mantermos o plano de jogo até ao fim. Acabámos por materializar o nosso ascendente na parte final, o que trouxe justiça ao resultado. Tivemos de lutar contra um adversário bem organizado e contra a nossa ansiedade. Ao intervalo pedi que atacássemos mais a profundidade, algo que nos faltou na 1ª parte. 2ª lugar? Traz conforto e não pressão, foi importante fecharmos este ciclo intenso", começou por dizer, assumindo que a paragem será benéfica.

Elogiando a qualidade que tem disponível para todas as posições, o técnico foi ainda perentório em relação à capacidade que a sua equipa mostrou para vestir o ‘fato macaco’: "Esta é uma equipa com uma ambição muito grande. Vou sofrendo pelo facto de estarmos a criar e não marcar, mas a equipa nunca deixou de lutar e ser intensa e o golo surgiu no final".

Artur Jorge acrescentou ainda que escolheu o "melhor 11 para enfrentar" o Vizela quando questionado sobre a ausência de Al Musrati da convocatória.