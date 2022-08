Artur Jorge sem rodeios na análise ao sorteio da Liga Europa: «Queremos ficar no 1.º lugar»

Artur Jorge foi claro na análise ao sorteio da Liga Europa, assumindo o objetivo de terminar o Grupo D (inclui ainda Malmö, Union Berlin e Saint-Gilloise) no 1.º lugar. Só assim terá acesso direto aos oitavos-de-final, já que o 2.º classificado terá de disputar o playoff com um dos clubes que cairão da Liga dos Campeões."Queremos ser uma equipa competitiva, competente, que possa criar dificuldades ao adversário, que possa ser superior, regular e terminar este grupo em primeiro lugar para fazer parte do cumprimento de mais um objetivo que temos internamente", disse o treinador, em declarações ao site do clube, focando a experiência dos jogadores nestas andanças, o que será relevante na hora de gerir uma fase que se avizinha com grande densidade competitiva."É uma grande vantagem porque olhamos para esta competição que terá duração de cerca de dois meses, portanto inicia-se desde já para terminar no início de novembro. Esta capacidade que os atletas têm de poder ter a sua própria gestão face ao contexto competitivo que vai ser mais aglomerado ajuda imenso para nos trazer dentro do próprio jogo a tranquilidade", disse."Este é um sorteio que nos traz equipas a quem reconhecemos potencial, todas elas com histórias diferentes. Temos um Malmö que é dominador no seu país sendo atualmente o campeão nacional. Depois, temos o Union Berlin que é uma equipa que se classificou na época anterior em 5.º lugar. O Saint-Gilloise é uma equipa que subiu recentemente à primeira liga e onde consegue em um curto espaço de tempo chegar não só a essa fase de grupos da Liga Europa, mas também já ter disputado o play-off da Liga dos Campeões, tal e qual como o Malmö, o que denota bem aquilo que é a qualidade de todas as equipas e onde vamos ter naturalmente que ser muito competitivos e muito ambiciosos para poder superar estes adversários"."Vamos disputar este grupo para o vencer até porque vencermos este grupo nos levará imediatamente para aquilo que é o apuramento dos oitavos-de-final, onde queremos estar mais uma vez. Partimos de uma posição inicial confortável, sendo nós a quinta equipa com melhor ranking das 32 em sorteio e o que nos permite partir para este sorteio desde o pote 1. Com isso conseguimos ter aspirações para podermos ultrapassar todos os adversários reconhecendo o valor e aquilo que são as capacidades de cada um deles, respeitando aquilo que é a sua história recente, mas pensando sempre em ganhar. Isto fará parte daquilo que é a nossa ambição neste momento"."Para se poder terminar o grupo em primeiro temos que ser muito regulares e equilibrados, não só nos jogos fora mas também naqueles que vamos fazer em casa. O que espero ter como dificuldade olhando para estes adversários será na mesma escala que os adversários terão connosco. Queremos ser uma equipa competitiva, competente, que possa criar dificuldades ao adversário, que possa ser superior, regular e terminar este grupo em primeiro lugar para fazer parte do cumprimento de mais um objetivo que temos internamente"."Face àquilo que é uma regularidade de performance do Sp. Braga e consecutivamente no nosso campeonato com apuramentos para esta Liga Europa, que nos permite estar consecutivamente a disputar esta mesma competição, não acresce nenhum outro tipo de pressão que não seja a nossa própria ambição e expetativa de poder terminar este grupo em primeiro para podermos dar continuidade ao nosso trajeto dentro desta competição. Não olhando para os dados estatísticos, se somos a primeira ou a quinta equipa com mais coeficiente é apenas um dado que registamos e é sinal também de vitalidade do Sp. Braga. Acima de tudo, olhamos para o presente, para o contexto em que estamos neste momento e o que temos de fazer para conseguir superar estes três adversários"."É uma grande vantagem porque olhamos para esta competição que terá duração de cerca de dois meses, portanto inicia-se desde já para terminar no início de novembro. Teremos de ter a capacidade de poder alternar entre aquilo que será o contexto competitivo da Liga Europa e do Campeonato Nacional. Esta capacidade que os atletas têm de poder ter a sua própria gestão face ao contexto competitivo que vai ser mais aglomerado ajuda imenso para nos trazer dentro do próprio jogo a tranquilidade, serenidade e a capacidade que estes jogadores virão a acrescentar em cada um dos jogos e estarmos mais capazes, mais preparados não só com a competência atual e a experiência que estes jogadores atingiram em jogos anteriores"."Como treinador é, já fiz esta competição como atleta e curiosamente não muda nada daquilo que é a minha ambição: ganhar os jogos que tenho pela frente."