Artur Jorge: «Sendo realista, temos poucas possibilidades de discutir a eliminatória»

Artur Jorge foi muito pragmático no momento de analisar a pesada derrota sofrida (0-4) esta quinta-feira pelo Sp. Braga na receção à Fiorentina na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.





"A minha análise é muito em função do resultado, houve algumas circunstâncias que nos condicionaram, a primeira parte foi mais equilibrada, destaco as oportunidades do Abel Ruiz e do Niakaté, mas depois sofremos um golo já a terminar a primeira parte, quando não o devíamos ter permitido, porque era importante manter o jogo aberto. Depois, houve o lance da expulsão [de Tormena] e isso afastou-nos da discussão do resultado", começou por dizer o treinador dos arsenalistas, em declarações no final do encontro em Braga."Não creio que o primeiro golo tenha sido a chave ou o momento do jogo, mas condicionou-nos, porque fez-nos ir para o intervalo a perder. Quisemos fazer melhor e fizemos nos primeiros minutos da segunda parte, a querer superar a desvantagem, mas depois, com 10 minutos, veio a expulsão e aí sim, marca de forma determinante a nossa capacidade de discutir o resultado até ao final. Estamos insatisfeitos com o resultado.""Sendo realista e pragmático, temos poucas possibilidades de discutir a eliminatória, é esta análise que faço neste momento. É um resultado duro para nós e que nos afasta bastante, mas temos o jogo da segunda mão e não sabemos quais as circunstâncias que podem acontecer, mas a probabilidade de reverter este resultado é muito curta."

Maior goleada de sempre em casa a nível europeu

"Tenho valorizado pouco os resultados conseguidos, a parte histórica, o meu foco é o momento e hoje estamos a dar a cara porque perdemos. É um resultado muito duro para nós e para os adeptos, que tinham expectativas, mas daqui a três dias temos o Arouca para o campeonato e o foco tem que ser virado imediatamente para aí. Sei que os jogadores estão determinados em voltar a ganhar sermos capazes de entrar no registo mais comum da nossa equipa e ganhar novamente", terminou.