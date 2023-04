Artur Jorge: «Só não digo que a vitória foi justíssima, porque fomos ineficazes»

Artur Jorge considerou que a vitória do Sp. Braga frente ao Chaves foi justa e que os bracarenses até podiam ter vencido por outros números. Na flash interview, o técnico dos minhotos começou por deixar uma palavra à família do adepto flaviense que faleceu nas bancadas "Antes de responder deixar duas palavras: a primeira para a família do adepto que acabou por falecer na bancada. Os meus sentimentos em nome do Sp. Braga; a segunda para os nossos adeptos. Fantástica a maré vermelha que temos criado, sentimos a energia que transmitiram. Ganhámos por eles também e espero que isto seja um hábito nosso de termos, em casa e fora, um forte apoio dos adeptos. Sabíamos que seria um jogo extremamente difícil para nós. Foi uma vitória justa e só não foi justíssima, porque fomos ineficazes, principalmente na primeira parte. Neste período, fomos dominadores e podíamos ter feito mais. Estivemos algo lentos na decisão e esse foi o momento que me desagradou no jogo. Permitimos oportunidades ao adversário, o jogo partiu-se e isso não me agrada muito. Acabámos por conseguir uma vitória justa, frente a uma boa equipa, mas foi importante para continuar o nosso percurso", referiu Artur Jorge, abordando depois a luta pelo 2.º lugar do campeonato."Temos de ser corajosos. Tenho dito que é importante segurar o 3.º lugar, mas com esta vitória passamos à condição para 2.º. Vamos tentar lá chegar, sabendo que temos de ser competentes e cada dia melhores. Há três lugares em aberto para a nossa classificação e teremos de lutar pelo melhor e o melhor é o 2.º lugar", terminou.