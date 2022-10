Artur Jorge sobre o momento do Sp. Braga: «Não me põe qualquer pressão em cima»

Admitindo que é necessário melhorar o desempenho defensivo, Artur Jorge apela à seriedade coletiva para o Sp. Braga derrotar o Felgueiras, num jogo que vale a passagem à quarta ronda da Taça de Portugal. O técnico dos arsenalistas garantiu ainda que não se sente minimamente pressionado pelos quatro jogos sem vencer.Esta competição que vamos entrar, que diz muito ao clube, onde temos bons desempenhos, o objetivo é vencer amanhã o Felgueiras para podermos iniciar esta caminhada da melhor forma, mas também, porque respeito o adversário, procuraremos ser superiores.Não. Vamos seguramente reforçar e consolidar, procurar sermos melhores na nossa forma de jogar. Temos 13 jogos e parece-me que temos margem de crescimento, evoluir favoravelmente e chegar mais vezes ao sucesso. Os riscos são inerentes à competição, as equipas que jogam em escalões inferiores procuram sempre causar surpresa. Espero, não só eu, como toda a equipa esteja preparada. Temos de ser muito sérios para ter sucesso e ultrapassar este adversário, que será bastante difícil.Tenho sentido, não só dele, mas também de muitos que gostam do Sp. Braga. Temos tido a felicidade de sentir essas mensagens de apoio para podermos continuar no nosso caminho. A minha análise tem a ver mais com a racionalidade do momento, temos por missão criar felicidade, não é à toa que temos tido médias de 15 mil adeptos [em casa], temos por missão criar bons espetáculo. As pessoas estão satisfeitas com as nossas exibições.A competição é desta forma que está. Não há segundo jogo. A pressão que vocês [jornalistas] procuram colocar não me põe qualquer peso em cima. Sei o que temos feito, sei a forma como perdemos, mas continuamos a ser o melhor ataque da Liga, temos o melhor marcador da Liga Europa. Conheço bem a equipa do Felgueiras, que se renovou este ano, e implica da nossa parte olhar para o jogo de forma direta e procurando-o vencer.Sim, com certeza. É um dos casos positivos e que podemos olhar. Potenciar jogadores e isso só será possível com o desempenho da equipa. Neste jogo, teve um momento alto, o resultado não o foi, mas é natural que haja atenção não só sobre o Vitinha como noutros.Vivemos de resultados e eu particularmente. De facto, tivemos uma entrada muito positiva, que cria expetativas, mas temos de criar equilíbrio para gerir expetativas, há muita competição pela frente, estamos no 3º lugar da Liga. Estamos sem vencer há quatro jogos, mas há serenidade interna para continuarmos a trabalhar em busca do ganhar.Não estou satisfeito com o desempenho defensivo que tivemos nos últimos jogos, como é evidente. Não particularizando individualmente ou setorialmente temos de ser mais competentes defensivamente para podermos ganhar jogos. [É importante] Não sofrer para poder marcar, temos marcado em todos os jogos, temos uma média de 2,5 golos por jogo, temos que melhorar defensivamente para não sofrer e desperdiçar pontos e resultados como nos últimos jogos.