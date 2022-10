Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Artur Jorge: «Sofremos para ganhar, mas foi bom desfrutar desta vitória justa» Treinador do Sp. Braga frisou que falta de eficácia obrigou a maior sofrimento no final do encontro com o Gil Vicente





• Foto: Luís Vieira/Movephoto