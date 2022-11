Artur Jorge: «Somos a única equipa com dez pontos que não passou»

Na análise à vitória desta noite frente ao Malmo, o técnico Artur Jorge lamentou que o triunfo não tenha sido suficiente para continuar na Liga Europa, reconhecendo a posição ingrata em que o Sp. Braga acabou por terminar esta fase de grupos."Fizemos a nossa parte hoje, mas não fomos capazes de fazer mais para chegar a esta partida sem depender de terceiros. É ingrato quando assim é, assumo alguma desilusão. Igualámos os dez pontos do ano passado, mas, ao contrário do ano passado, isso não nos permite continuar em prova. Somos a única equipa com dez pontos que não passou. Estamos com este sentimento, mas agora procuramos focar o futuro na Conference League", afirmou o treinador, antes de explicar: "Penso que nos jogos com o St. Gilloise ficámos aquém das expectativas. Não temos alternativa a não ser reajustar os objetivos de forma serena. Vamos defrontar equipas com grande valia, mas temos muita ambição."Em relação ao jogo, Artur Jorge considerou que a sua equipa esteve sempre no comando das operações. "O jogo foi sempre controlado por nós, do primeiro ao último minuto. Na 1.ª parte, estivemos mais tempo no meio campo ofensivo e tivemos algum domínio, mas sem causar grande mossa, porque era um domínio mais lateralizado. Metemos o Djaló para encontrar esses espaços, tivemos um registo intermédio, numa equipa que tem uma densidade de jogos grande nesta altura; a equipa foi desligando por sectores e fomos dando mais espaço ao adversário, dando a sensação de que tivemos mais dificuldades em alguns momentos. No entanto, o resultado, parece-me, peca até por escasso", analisou.