Artur Jorge: «Temos de fazer deste um campeonato memorável e atingir objetivos altos»

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, analisou as incidências do triunfo (2-0) caseiro ante o Arouca, a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin."Era muito importante voltarmos a ganhar e era o que esperava, porque acredito muito no potencial da equipa. Tivemos pela frente um adversário bastante complicado, que exigiu muito de nós e obrigou-nos a dar muito ao jogo. Quero valorizar a vitória e os três pontos, esse era o foco principal, que nos permite continuar o caminho percorrido até aqui. Estamos como novos enquanto ambição, mas hoje acusámos algum desgaste, principalmente na segunda parte, tivemos alguma quebra de rendimento. A cabeça pensou bem, mas o corpo não conseguiu corresponder, é um dos aspetos que nos tem preocupado pela densidade competitiva muito grande neste mês. Temos tido jogos de grande exigência e isso acaba por ter algum impacto no nosso rendimento", começou por dizer, apontando o foco à Liga Bwin."Temos que olhar para a prioridade e ter um foco muito grande no campeonato, é a prova em que pretendemos estar de corpo e alma, fazer deste um campeonato memorável e atingir objetivos altos. Temos sido mais consistentes que flutuantes. Atingimos 49 pontos e temos feito um trabalho muito consistente, a ganhar muitas vezes e queremos continuar a ganhar, principalmente no campeonato", frisou Artur Jorge.Viu a quantidade de jogadores que metemos [no ataque] naquele momento? Tenho que ter a humildade de dizer que fomos felizes, porque tudo saiu bem, mas trabalhámos esse momento porque quisemos dizer ao que íamos, mostrar que íamos sair desde o primeiro minuto em busca da baliza contrária. A finalização é excelente do Abel [Ruiz], deu-nos vantagem e pôs-nos numa posição confortável".