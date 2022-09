Artur Jorge: «Temos de ser mais competentes do que o Rio Ave»

Artur Jorge fez, este sábado, o lançamento do Rio Ave-Sp. Braga de amanhã. Apesar de ter jogado ainda na passada quinta-feira, na Suécia, para a Liga Europa, o treinador dos minhotos espera ter um coletivo ao nível do que tem habituado neste arranque de temporada, à procura de mais uma vitória, tendo dado a receita para esse efeito e alertado para as dificuldades que o adversário pode causar."Tivemos esse cuidado de analisar este Rio Ave, olhando ao seu passado mais recente. Venceu em casa o FC Porto, por exemplo, mas estamos preparados. Sabemos que é uma equipa, como o seu treinador tem pedido, concentrada, aguerrida e determinada, tem jogadores com qualidade individual e temos que ter o cuidado de perceber que é uma equipa que nos irá apresentar dificuldades. Temos a obrigação de, pelo menos, sabermos o que nos é permitido fazer para ultrapassar este Rio Ave, sendo que a nossa ambição passa por ganhar o jogo, ser bem mais capazes do que o adversário, temos que meter mais do que eles, temos de ser mais competentes, para poder disputar o jogo como temos feito, mas chegarmos ao final e sairmos de lá vencedores", afirmou Artur Jorge, que passou em análise outros temas da atualidade do Sp. Braga."Temos tido um arranque de temporada muito positivo, entramos nesta fase com maior densidade competitiva, temos tido boa capacidade de resposta, como se viu na Suécia e, desde logo, mudamos atenções para o jogo de Vila do Conde, porque sabemos que temos de dar uma resposta também muito positiva. A minha expectativa passa por isso mesmo, por ter uma equipa capaz de poder lutar por ganhar o jogo.""Dentro da minha ideia, retiramos um elemento à linha defensiva, defendíamos com um linha de cinco e agora essa linha é de quatro. O que valorizo é, não só a linha de quatro, mas toda uma equipa que tem um grande compromisso defensivo. Já tive oportunidade de destacar isso, é sempre importante. Sabemos que estamos mais próximos de ganhar quando não se sofre golos. Mas isto é apenas um dado, não sabemos se será sempre possível que assim seja, vamos tentar, trabalhar no sentido de que a equipa mantenha essa consistência defensiva, possa não sofrer golos e possa também valorizar este dado de manter a baliza a zero.""Estão no processo final de recuperação às respetivas lesões. Vamos tentar perceber ainda hoje qual a disponibilidade e decidirmos sobre isso.""Não iremos apresentar o onze da Suécia, vamos sim, e temos tido esse cuidado, ter uma equipa preparada fisicamente para esta exigência de competir de dois em dois ou três em três dias, mas também ter um plantel que nos dê garantias em termos da qualidade individual dos jogadores, para que não se perca face a alterações que possam existir. E com isso ter a capacidade de ter uma equipa consistente, mudando aqui ou ali algum elemento do onze inicial.""Fico muito satisfeito ao ver reconhecido o trabalho de qualquer um dos meus jogadores. Foi um jogador que eu pedi ao presidente, no início da temporada, porque sabia que era um jogador que iria ser determinante. Tem-se confirmado, está a integrar-se perfeitamente, face ao que foi o passado nele. É um jogador com qualidade e sentido de golo muito apurado. Vejo os prémios com naturalidade, estamos todos satisfeitos, queremos sentir a valorização coletiva, mas também a individual."