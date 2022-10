Artur Jorge: «Temos obrigatoriamente de dar uma resposta já no domingo»

Artur Jorge assumiu a desilusão pela derrota do Sp. Braga diante do Saint-Gilloise , considerando na sua análise que os minhotos poderiam ter feito o segundo golo que teria servido para tranquilizar a equipa."Foi um jogo difícil, um resultado ainda mais difícil, tivemos em largos períodos do jogo maior ascendente, na segunda parte em particular. Fizemos um golo, podíamos ter feito o segundo para nos dar maior segurança, mas, ficando com uma margem mínima, permitimos a reação, perante um adversário que foi mais capaz e inverteu o resultado", começou por analisar, em conferência de imprensa."O grupo está desiludido. Temos de olhar para estes dois jogos [Saint-Gilloise e FC Porto], cada um com histórias diferentes, e não nos resta mais nada do que continuar a trabalhar, sermos ainda mais dedicados e inverter esta situação, reagir. Temos de saber lidar com este momento menos bom. E temos obrigatoriamente de dar uma resposta já no domingo", frisou o técnico, olhando já ao duelo com o Chaves, pelas 20h30.Artur Jorge desvalorizou as questões do favoritismo e aponta a apenas uma palavra "Mais do que o favoritismo, temos é de ganhar [próximo jogo]. Também partilho do facto de que esta equipa merece elogios, pois continuo a acreditar no que podemos fazer e sou o primeiro defensor deste grupo. Perdemos este jogo, num grupo equilibrado, onde se vão defrontar os dois primeiros na próxima semana, mas com tudo em aberto, perante a ambição de uma equipa que tem a expetativa de vencer na Bélgica. Queremos terminar no lugar onde sempre eu desejei que terminássemos.""Achei que estivemos dentro do plano que traçámos, que tivemos paciência para construir e desequilibrar o adversário. Nem sempre tivemos essa capacidade e essa paciência. Principalmente na segunda parte, com o golo e com outra oportunidade que não concretizámos, fomos mais capazes, fizemos o golo, que devia ser um momento para serenar, mas acabou por haver a reação do adversário.