Artur Jorge: «Último jogo de Ricardo Horta? Não tenho essa informação...»

Artur Jorge não revelou se Ricardo Horta está mesmo de saída do Sp. Braga, após o jogo dos bracarenses com o Sporting "Não tenho essa informação [de que foi o último jogo de Horta]. Fez mais um bom jogo, vamos ver o que vamos ter. É uma novela que se tem prolongado. Tenho pena que se fale mais nele do que do Sp. Braga. É desconfortável para a equipa. Com um jogo importante como este, os destaques dos jornais foram mais nele do que na equipa e isso é mau", frisou o treinador do Sp. Braga à Sport TV.