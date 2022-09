Artur Jorge: «Um jogo tão difícil quanto justa a nossa vitória»

O Sp. Braga alcançou a sétima vitória consecutiva, ao ganhar por 1-0 ao Union Berlin , e no final Artur Jorge era naturalmente um homem satisfeito por aquilo que conseguiu. Tanto pelo resultado como pela atuação da sua equipa."Foi um jogo tão difícil quanto justa a nossa vitória. Foi um jogo muito, muito equilibrado, equipas intensas, numa primeira parte mais física, menos pensado e com menos oportunidades. Na segunda parte, com entrada do André Horta e Iuri Medeiros, tivemos mais critério com bola e, de uma forma eficaz, fizemos um golo. Fomos sempre em busca de uma vitória, reconhecendo que do outro lado estava uma equipa competente", comentou o técnico, à SportTV.Sobre a forma pragmática como a sua equipa se apresentou, o treinador dos minhotos destacou a postura adulta. "Mostrámos maturidade e fomos capazes de ter solidez defensiva e o momento de esperar para fazer golo aconteceu. Fomos uma equipa pragmática, interpretámos o jogo com ele nos pedia. Fomos mais capazes para sairmos vencedores."A fechar, um olhar à chamada de Vitinha aos Sub-21, aos invés dos AA. "Faz parte da seleção sub-21, mas como referiu Fernando Santos é um jogador que poderá, se assim continuar, uma opção para o Mundial. Tudo lhe é possível se ele trabalhar."