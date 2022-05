E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Jorge vai ser o novo treinador do Sp. Braga, sabe. O antigo central e técnico da equipa B dos arsenalistas é a aposta de António Salvador para substituir Carlos Carvalhal Aos 50 anos, Artur Jorge tem uma ligação quase umbilical ao Sp. Braga, onde se formou como jogador e onde já orientou equipas da formação, bem como os sub-23 e a equipa B.O treinador já orientou a equipa principal na fase final da época 2019/20, conseguindo três vitórias em cinco jogos.Esta época, foi o treinador na equipa B na Liga 3 e tinha várias hipóteses em carteira para sair, incluindo para um clube da Liga Bwin, mas o chamamento de António Salvador falou mais alto e Artur Jorge é visto como o treinador ideal para dar seguimento à aposta na formação do clube.António Salvador reuniu-se com Artur Jorge na segunda-feira, dia em que Carlos Carvalhal abandonou o comando técnico da equipa, e os pormenores ficaram desde logo acertados.