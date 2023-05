Artur Jorge vence prémio de treinador do mês da Liga Bwin em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Jorge foi eleito o treinador do mês da Liga Bwin em abril. O técnico do Sp. Braga conduziu o emblema arsenalista à vitória nos cinco jogos realizados nesse período, fator que lhe valeu a conquista do galardão pela primeira vez na presente temporada.Com 28,57% dos votos, Artur Jorge bateu a concorrência de Sérgio Conceição e de João Pedro Sousa, que reuniram 19,84% e 16,67% das escolhas, respetivamente.