Artur Jorge visa arbitragem no lance do 2-0 do Sporting: «Golo extremamente estranho procedido de falta»

Artur Jorge referiu ser "difícil de encontrar uma explicação" para que a segunda goleada (5-0) sofrida pelo Sp. Braga na visita ao Sporting em pouco mais de um mês. O treinador dos bracarenses assumiu a responsabilidade pelo desaire, mas ainda apontou o dedo a algumas decisões de arbitragem."Explicação é difícil de encontrar. O jogo levou a que isto pudesse acontecer. A 1.ª parte foi mais equilibrada, a primeira oportunidade é nossa com Banza na área. Não fizemos, o jogo fica equilibrado e sofremos de bola parada", começou por referir o técnico dos minhotos."Assumo a resposabilidade pela forma como tentámos de forma diferente do que fizemos na Taça da Liga discutir o resultado e vencer, que era o nosso objetivo. Tendo em conta o que foi a entrada desastrada na 2.ª parte com um golo extremamente estranho procedido de falta. Pode ser dada a lei da vantagem, mas naquela situação não existe, porque Racic tem um homem em cima dele e não tira vantagem disso. A expulsão foi desajustada. São factos que não tiram nada do que foi o nosso demérito hoje. Tínhamos de ser melhores do que fomos na 1.ª volta e temos de ir buscar estes pontos a outro lado", acrescentou."É muito ingrato, depois do resultado negativo que tivemos, não só para Pizzi como para aqueles que entraram. Espero que todos eles sejam comprometidos, sérios, comprometidos com as ideias e os objetivos do Sp. Braga. Acreditamos em Pizzi e em todos os outros e contamos com eles para fazer melhor do que hoje.""O que sabemos é que perdemos o jogo, acima de tudo isso. Temos de voltar atenções para o Famalicão. Temos um curto espaço de tempo de intervalo e vamos procurar vencer o próximo jogo e fazer a nossa época em termos de consistência."