Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Midtjylland, Carlos Carvalhal garantiu que as buscas efetuadas pelas autoridades ao Estádio Municipal de Braga nem foram tema de conversa no seio do grupo de trabalho."Não afeta nada. As buscas temos de as desvalorizar, foram a vários clubes pelo que soube. É um assunto que está muito no vazio e não tem correspondência absolutamente nenhuma para o grupo. Niguém conversou sobre isto, estamos focados no jogo, é uma situação que acaba por ser normal dentro de uma investigação alargada. Desvalorizamos completamente esse assunto e estamos focados, sim, em vencer o nosso jogo", referiu o treinador do Sp. Braga.A assistir à conferência de imprensa estiveram o presidente dos guerreiros, António Salvador (procedimento habitual nas deslocações europeias dos arsenalistas), bem como Paulo Meneses, diretor de scouting dos guerreiros, e ainda Alan, diretor de relações institucionais do clube.