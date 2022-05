As ideias de Artur Jorge para o novo Sp. Braga

Artur Jorge deu uma entrevista à Next, canal do Sp. Braga, onde explicou as suas ideias para o novo Sp. Braga que será orientado por uma nova equipa técnica nas próximas duas temporadas. O sucessor de Carlos Carvalhal, que ascendeu da equipa B bracarense, pretende uma equipa consistente, dominadora, com muitos elementos em zona de finalização. Focou ainda força mental necessária, bem como a mística e a aposta na juventude."Se tivermos de definir a filosofia a implementar aqui, é de ganhar, assente no que possa ser a capacidade de ter a ideia, que não quero que seja só minha, mas partilhada e operacionalizada pelos jogadores. Tem de ter por base a consistência, que tem de andar interligada com, a seu tempo, uma parte estratégica, o modelo que tentaremos implementar, para termos jogadores capazes de potenciar a minha ideia.""Procurar poder ter uma equipa que, tal como o Sp. Braga o exige, possa ser dominadora na grande maioria do jogos, ou todos, com capacidade e inteligência posicional para termos todos os momentos controlados e estarmos mais bem preparados para vencer e poder ter o sucesso que vamos procurar.""Quando falo em ser dominador, é assentar o jogo na capacidade de construção, da 1ª fase para as fases seguintes, ter todos jogadores envolvidos nos processos, no ofensivo ter muita gente na zona de finalização, para que possamos ganhar muitas vezs e isso tem de partir da mentalidade vencedora dos jogadores. Queremos jogadores preparados mentalmente para as exigências e intensidade necessária para o sucesso que queremos.""Vamos ter também jogadores que possam ser referências no Sp. Braga, atletas mais jovens, alguns já identificados com a exigência da 1ª Liga, outros que poderão aparecer muito em breve e é importante que o equilíbrio exista para que uns sejam suportados por outros, que os mais experientes possam não só ser exemplos no plantel mas também ajudar a incutir os valores da mística do que é ser Braga e ter equipa vencedora e lutadora. Conseguir não só criar condições de afimação para alguns, mas também de potenciação para outros que aparecerão e solidificar o papel dos que vão continuar a aparecer. Olhar para o presente e garantir o futuro.""O jogador tem de estar preparado para a exigência, a responsabilidade que é jogar na equipa A do Sp. Braga, não só desportiva mas também responsabilidade social, um clube grande exige feitos e conquistas grandes. Quero, dentro do que é toda a massa adepta do Sp. Braga, que toda a gente que gosta do Sp. Braga possa estar representado no que é o balneário do Sp. Braga para que possamos ganhar todos por todos e eu como líder poder ser uma extensão dessa massa adepta. Quero acrescentar mais-valia e sei que estou preparado e capaz de cumprir este desafio com sucesso."