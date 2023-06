Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas do jogadores do Sp. Braga diante do FC Porto: guardião da mata ainda apareceu Exibição de pouca produção e irreverência no plano ofensivo teve na baliza a principal figura, que foi adiando o golo portista enquanto lhe foi possível





• Foto: LUSA