Atlético Madrid junta-se à corrida por David Carmo

David Carmo tem estado debaixo de olho de clubes da Premier League, tendo sido já visto como um potencial alvo a 'atacar' no próximo defeso. Mas em Espanha também há quem cobice o central, o Atlético de Madrid.Escreve hoje o 'The Sun' que o emblema do Wanda Metropolitano juntou-se à corrida e pode mesmo superar a concorrência britânica pelo jogador de 22 anos, que tem vínculo até 2025 e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.O referido jornal diz que os colchoneros enviaram observadores para quase todos os jogos de David Carmo desde que regressou à competição, após quase um ano de paragem devido a lesão, e aponta mesmo que Simeone é apreciador das características do jogador.