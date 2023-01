Atlético Madrid pensa em Vitinha para reforçar o ataque

A atravessar um grande momento no Sp. Braga, o jovem avançado Vitinha surge esta terça-feira apontado pela imprensa espanhola ao Atlético Madrid. De acordo com o 'Relevo', o internacional sub-21 português, de 22 anos, é o jogador que a turma orientada por Diego Simeone tem em perspetiva para ocupar a vaga deixada pela saída de João Félix para o Chelsea no ataque da equipa.

A grande temporada que Vitinha tem feito traduz-se em números: foi o melhor marcador da fase de grupos da Liga Europa, com quatro golos, é o segundo jogador com mais golos como suplente na Liga Bwin, com dois tentos, e o 10.º melhor marcador da prova (2.º do Sp. Braga, apenas atrás de Ricardo Horta), com seis golos.