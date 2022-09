Baixa de vulto no Sp. Braga para a deslocação à Suécia: Niakaté falha jogo devido a lesão

Niakaté é baixa de vulto para o Sp. Braga tendo em vista a viagem à Suécia, onde a equipa de Artur Jorge vai defrontar o Malmö, no arranque da fase de grupos da Liga Europa. O central falha a partida devido a lesão traumática contraída no dérbi com o V. Guimarães, no passado sábado.Niakaté junta-se a Víctor Gómez no lote de lesionados, sendo que Tormena e Iuri Medeiros também falham a partida na Suécia devido a castigo, por terem sido expulsos no último jogo europeu da época passada, em casa do Rangers.O Sp. Braga está de saída esta manha para a Suécia, num voo charter que parte depois das 10 horas. A comitiva liderada pelo presidente António Salvador inclui 23 jogadores, notando-se as estreias de Borja e dos reforços do último dia de mercado Racic e Serdar.Matheus, Tiago Sá e HornicekFabiano, Dinis Pinto, Serdar, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Borja e SequeiraCastro, Gorby, Al Musrati, Racic e André HortaRodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Diego Lainez, Ricardo Horta, Hernâni, Abel Ruiz, Vitinha e Banza