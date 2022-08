Banza após bisar em Famalicão: «Muito feliz pelos golos e pelo contributo para a vitória»

Simon Banza esteve em destaque ao bisar na vitória do Sp. Braga em Famalicão. No final do encontro, o avançado, que não festejou os golos por terem sido frente à antiga equipa, mostrou-se satisfeito por ter contribuído para o triunfo num estádio que bem conhece."Estou muito feliz pelos golos pelo contributo para a vitória. Foi um bom jogo em que conseguimos dois golos antes do intervalo. Sabíamos que no regresso para a 2.ª parte, o Famalicão ia reagir, mas ainda assim conseguimos fazer o terceiro golo para fechar a contas. Foi um jogo contra uma boa equipa e foi um prazer voltar a este campo, especialmente tendo conquistado os três pontos. Agora vamos trabalhar para fazer ainda melhor nos próximos jogos e ganhar o máximo de jogos possível", começou por dizer à Sport TV."Meta de golos? Penso jogo a jogo e espero fazer mais golos nos próximos encontros, mas por enquanto concentro-me apenas em cada jogo", concluiu.