Banza apresenta-se com ambição: «Quero ajudar o Sp. Braga a chegar mais longe»

Banza foi confirmado hoje como reforço do Sp. Braga até 2027 e o avançado francês, de 25 anos, acredita que pode ter sucesso ao serviço dos arsenalistas."O Sp. Braga é um grande clube. Estou contente de estar no Braga e agradeço a todos pelo apoio. Espero fazer grandes coisas com toda a equipa e todos os adeptos", começou por dizer, aos canais oficiais do clube."O Sp. Braga adora competir. Vi os jogos na Liga Europa, jogaram com Rangers, é uma equipa muito boa, tem grandes jogadores e penso que os adeptos dão muito ambiente e é uma cidade que vive muito para o futebol", acrescentou Banza, antes de falar um pouco de si."Amo o futeol, gosto de ser ativo, ter oportunidades. Jogo com os pés, peito e cabeça, então acho que posso adaptar-me muito bem aqui ao Sp. Braga. É um clube competitivo, os dirigentes exigem vitórias e no futebol o essencial é vencer jogos", disse."Quero fazer uma grande época aqui no Sp. Braga. Jogar o máximo de jogos possível e espero marcar o máximo de golos possível para ajudar a equipa a ir o mais longe possível no campeonato, na Taça e na Liga Europa. Quero realmente ajudar o clube a ir mais longe que na época passada", sublinhou."O Sp. Braga sabe gerir os plantéis com os mais jovens e os mais experientes, o projeto agradou-me muito e por isso aceitei vir", afirmou Banza, que na época passada marcou 17 golos no Famalicão. E despediu-se em bom francês: "Allez, Braga!"