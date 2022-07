Banza assegurado pelo Sp. Braga: conheça todos os detalhes

O Sp. Braga assegurou a contratação de Simon Banza para o ataque da equipa orientada por Artur Jorge. O avançado francês, de 25 anos, assina por cinco temporadas com os guerreiros do Minho.Após um longo período a tentar chegar a acordo com o Lens, clube que o tinha emprestado ao Famalicão na época passada, os bracarenses pagam 3 milhões de euros pela totalidade do passe do jogador, que fica blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, apurouBanza já fez os exames médicos nas instalações do clube, em Braga, e é esperado esta noite no Algarve, onde irá juntar-se ao plantel arsenalista que cumpre o estágio de pré-temporada em Portimão.Simon Banza brilhou com a camisola do Famalicão na temporada passada, tendo marcado 17 golos e feito 5 assistências em 33 jogos oficiais.