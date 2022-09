Banza "orgulhoso" com distinções da Liga: «São os primeiros prémios em Portugal»

Simon Banza, do Sp. Braga, foi distinguido com os prémios de Avançado e Melhor jogador do Mês da Liga Bwin , referentes a agosto, e não esconde o orgulho por estas primeiras conquistas em Portugal."Estou muito contente. Quero deixar um agradecimento a todos os que votaram em mim, aos meus colegas, treinador, presidente, adeptos e a todo o Sp. Braga. São os meus primeiros prémios em Portugal, estou muito orgulhoso. Agora é dar continuidade, pois o mês de agosto já terminou e vamos a meio de setembro e as minhas ambições passam por ajudar o Sp. Braga a fazer o melhor possível, até porque temos uma equipa muito boa e bons adeptos, e, por isso, posso dar sempre o melhor em campo para ajudar a ganhar o maior número possível de jogos", destacou em declarações à Liga TV.O jogador, de 26 anos, apontou um total de cinco golos em quatro jornadas apenas no primeiro mês com a camisola dos minhotos.Para conseguir as conquistas individuais, teve de superar a concorrência da dupla encarnada composta por João Mário, que contabilizou 13,89%, e Enzo, que registou 9,72%. No que diz respeito à distinção de Avançado do Mês da competição, Gonçalo Ramos, com 17,36% dos votos e Aziz, do Rio Ave, com 14,58% dos votos, completaram o pódio.