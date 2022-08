Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Berna confia em Artur Jorge: «É rigoroso e tem paixão pelo jogo... Espero que me chame» Médio de 20 anos trabalhou com o técnico da equipa principal do Sp. Braga nos escalões de formação





• Foto: SC Braga