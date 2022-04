Berna não pára no Sp. Braga: após a estreia frente ao Benfica, marcou hoje pela equipa B em Setúbal

O fim-de-semana de Berna foi, definitivamente, para recordar. Na sexta-feira passada, somou os primeiros minutos com a camisola da equipa principal do Sp. Braga, no jogo com o Benfica. TalBerna foi direto aos trabalhos da equipa B na manhã de ontem, sábado. E hoje marcou mesmo o seu primeiro golo da época, frente ao V. Setúbal (2-2).Titular na equipa do Sp. Braga B, orientada por Artur Jorge e que disputa a Série 2 da fase de subida da Liga 3, Berna inaugurou o marcador logo aos dois minutos, assistido por Schurrle, este que viria a marcar o segundo golo minhoto. Foi de penálti, com recurso ao VAR, após um remate de... Berna ter batido no braço de um jogador sadino. Schurrle, note-se, também já foi lançado esta época na equipa A por Carlos Carvalhal.Bruno Bernardo e Zequinha marcaram os golos do V. Setúbal.