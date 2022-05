Berna renova com o Sp. Braga até 2025

Tal como Record adiantou em tempo útil, o Sp. Braga oficializou, este sábado, a renovação de contrato com Berna. O jovem de 19 anos firmou um novo vínculo válido até 2025.O prolongar do contrato é mais uma demonstração da confiança da direção no potencial do internacional jovem português que está nos quadros daquele que é o seu clube do coração desde os 10 anos, ainda que este some apenas um jogo pela equipa principal dos bracarenses, tendo participado na vitória caseira frente ao Benfica, por 3-2.Depois de, em 2020/21, ter realizado 18 jogos pelos sub-23 do Sp. Braga e 13 pela equipa B, apontando cinco golos, esta época, Berna soma 20 jogos pela equipa secundária dos Guerreiros do Minho e ainda seis pelos sub-23, com dois golos apontados.