Berna: «Vou continuar a dar o máximo e representar o Sp. Braga com o maior amor possível»

Confirmada a renovação de contrato até 2025, Berna não escondeu, em declarações aos meios do clube, a satisfação pela oportunidade de continuar a representar o clube do seu coração."Tenho trabalhado para dar muito ao clube e ao renovar até 2025 a única coisa que posso prometer é que vou continuar a dar o máximo e representar o SC Braga com o maior amor possível. Tudo o que dei até agora vou continuar a dar. Os adeptos podem esperar que continue a honrar o símbolo como eles o honram na bancada e em todo o lado", disse o jovem médio de 19 anos.Ciente do estatuto de promessa que ostenta, Berna promete continuar a "trabalhar para a alcançar os seus objetivos" que, a curto prazo, passam pela afirmação na equipa principal. "Mais do que pensar no futuro, no qual gostaria de jogar a Liga dos Campeões e representar a Seleção A, gosto de pensar no presente e naquilo que posso fazer agora. Gostava muito de me afirmar na equipa principal, conseguir ter mais minutos. Sei que não é uma tarefa fácil, mas é para isso que vou trabalhar", frisou.No Sp. Braga desde tenra idade – chegou ao clube com 10 anos -, o médio manifestou a vontade de imbuir nos colegas de equipa o espírito do clube: "Temos muitos jogadores que não são da cidade, que vêm de fora, mas quem está cá e sente verdadeiramente o SC Braga, como eu sinto, tem que passar uma mensagem do que é ser e do que é representar o SC Braga. Quem representa o clube tem que sentir e perceber que jogar pelo SC Braga não é para qualquer um e tem que dar tudo até fim."