Bernardo Fontes renova com o Sp. Braga até 2026

O Sp. Braga anunciou a renovação do contrato de Bernardo Fontes, guarda-redes brasileiro de 19 anos que prolongou o vínculo até 2026. Chegou ao clube na época passada, sendo que na corrente tem sido aposta regular na equipa sub-23 e até já se estreou na B, mas trabalha diariamente com a equipa principal."Fiquei muito feliz com esta renovação. Era sem dúvida um dos meus objetivos. Quando se está na formação temos vários objetivos, os quais passam por renovar o contrato e chegar à equipa A. Felizmente já tenho integrado os treinos da equipa A e está tudo a correr muito bem", disse, aos meios do clube."É muito gratificante poder trabalhar diariamente com o Matheus, com o Tiago Sá e com o mister Eduardo. São pessoas com muita experiência e principalmente com muita humildade, ensinam muito aos atletas mais novos. São profissionais que já conquistaram muitas coisas, mas continuam a trabalhar com o mesmo empenho e com a mesma ambição. Isso motiva-me a trabalhar ainda mais", apontou.