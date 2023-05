Bilhetes para a final da Taça de Portugal à venda a partir de terça-feira

O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira os termos e condições da venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, no dia 4 de junho, às 17H15.Assim, os ingressos para os adeptos arsenalistas estarão à venda a partir da próxima terça-feira, dia 16, às 10 horas, nas lojas oficiais do clube, sendo que a prioridade na aquisição dos mesmos está assim estabelecida e sempre com venda exclusiva a sócios do Sp. Braga:– 16 a 20 de maio – Exclusivo a detentores de Lugar AnualCada associado com Lugar Anual poderá comprar até três bilhetes de sócio, mediante apresentação dos cartões de sócio no ato da compra, com a quota de abril em dia;– 21 a 28 de maio – Restantes sócios com a quota de abril em dia (um bilhete por pessoa);Os preços para a Bancada Sul do Jamor, que está determinada para os adeptos do Sp. Braga variam entre os 20 e os 35 euros em função da respetiva categoria, sendo que todos os detentores de bilhete para a final da Taça de Portugal terão direito a transporte gratuito e no ato de compra do bilhete será entregue, aos interessados, um voucher para a respetiva reserva do transporte.