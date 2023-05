Bilhetes para a final da Taça de Portugal esgotados

O Sp. Braga anunciou este domingo que os bilhetes para o jogo frente ao FC Porto, da final da Taça de Portugal (4 de junho, às 17h15), estão esgotados."Em seis dias, os Guerreiros deram mais uma enorme demonstração do seu apoio ao clube e à equipa, que contará no Jamor com a maior moldura humana de sempre em jogos realizados no Estádio Nacional", pode ler-se no site do clube minhoto.Recorde-se que a FPF já anunciara que os ingressos para o Jamor esgotaram igualmente no site da Federação.