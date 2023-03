Bilhetes para Chaves voaram e Sp. Braga terá apoio de 2.100 adeptos

O Sp. Braga contará com forte apoio na deslocação a Chaves, em partida agendada para as 15h30 do próximo domingo. Conforme já tínhamos noticiado em devido tempo, os 1.400 ingressos inicialmente disponibilizados foram vendidos, tendo posteriormente o Chaves cedido mais duas remessas de bilhetes: uma de 600 e outra de 100.Sabe-se agora que também estas remessas já esgotaram, o que confirma a forte adesão dos adeptos arsenalistas para este jogo (2.100 esperados ou até mais) que marca o regresso do Sp. Braga à competição após a pausa do campeonato para os compromissos das seleções. Durante a manhã de hoje, formaram-se grandes filas em pontos de venda, com os apoiantes minhotos em busca de ingressos para o jogo.Refira-se que o Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, tem capacidade máxima de 8.500 espectadores.