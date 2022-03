Bilhetes para o Benfica e Rangers à venda a partir de amanhã

O Sp. Braga informou que estarão à venda a partir de amanhã os bilhetes para o encontro com o Benfica (1 de abril) e Rangers (dia 7), sendo que no caso da receção às águias, não haverá bilhetes de público geral para lá do espaço destinado aos adeptos do Benfica, os 5% regulamentares.Os sócios com lugar anual não pagam e os restantes associados pagarão entre 7 e 25 euros por ingresso, consoante o sector. A venda dos bilhetes para o sector visitante serão da "exclusiva responsabilidade do Benfica", informa o Sp. Braga.Quanto ao embate com os escoceses, para a Liga Europa, sócios com lugar anual não pagam e os que não têm lugar anual podem comprar bilhete entre 3,50 e 15 euros, sendo que todos os associados podem levantar bilhete de acompanhante de forma gratuita. O restante público terá de pagar 60 euros por ingresso.